Катування ув’язненого у Полтаві — повідомлено про підозру ще двом працівникам СІЗО

Чоловіка прив’язували до ліжка та понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету.

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Працівники Державного бюро розслідувань встановили причетність ще двох співробітників Полтавської установи виконання покарань до катування ув’язненого. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, постраждалого прив’язували до ліжка та понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету.

«Раніше за цей факт підозру було оголошено черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони, які безпосередньо завели потерпілого до приміщення та закріпили його на ліжку», — зазначили в ДБР.

Наразі встановлено, що до катувань також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони. Вони брали участь у жорстокому поводженні з ув’язненим і так само застосовували фізичні обмеження.

Обом повідомлено про підозру у катуванні за ч. 3 ст. 127 КК України. Їм вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Слідство також встановило, що фігуранти намагалися знищити відеозаписи з камер спостереження, однак працівникам ДБР вдалося вилучити носій із зафіксованими доказами злочину.

З метою безпеки потерпілого за ініціативи ДБР його перевели до іншої установи.

Розслідування триває. ДБР продовжує встановлювати всі епізоди та осіб, причетних до катувань.

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