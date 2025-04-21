Прив’язували до ліжка й морили голодом — у Полтавському СІЗО катували увʼязнених

За даними ДБР, працівники колонії прив'язували ув'язнених до металевого ліжка та залишали на кілька діб без їжі та води.

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На Полтавщині викрили систему катувань ув’язнених. Працівники установи прив'язували ув'язнених до металевого ліжка та залишали без їжі та води, повідомляє ДБР.

Зазначається, що співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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