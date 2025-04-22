Що мають знати власники домашніх тварин – поліція нагадала правила вигулу

За порушення правил вигулу домашніх улюбленців передбачена адміністративна відповідальність.

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Домашні улюбленці — це не лише джерело радості, а й відповідальність. Власникам тварин нагадують про основні правила їх утримання та вигулу, передбачені законодавством. Про це розповіла патрульна поліція.

Зокрема:

вигулювати тварину може лише особа, яка досягла 14 років;

людина, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку інших людей, тварин і майна;

на прогулянці обов’язковими є повідець, а також намордник — якщо порода собаки внесена до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном;

на тварині має бути нашийник з ідентифікуючими позначками;

тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу;

вигул у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння заборонений.

За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дотримання цих вимог — запорука безпеки як для вас і ваших улюбленців, так і для оточуючих.

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