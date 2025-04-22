Що мають знати власники домашніх тварин – поліція нагадала правила вигулу

Домашні улюбленці — це не лише джерело радості, а й відповідальність. Власникам тварин нагадують про основні правила їх утримання та вигулу, передбачені законодавством. Про це розповіла патрульна поліція.
Зокрема:
За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Дотримання цих вимог — запорука безпеки як для вас і ваших улюбленців, так і для оточуючих.
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