Что должны знать владельцы домашних животных – полиция напомнила правила выгула

За нарушение правил выгула домашних любимцев предусмотрена административная ответственность.

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Домашние любимцы - это не только источник радости, но и ответственность. Владельцам животных напоминают об основных правилах их содержания и выгула, предусмотренных законодательством. Об этом рассказала патрульная полиция.

В частности:

- выгуливать животное может только лицо, достигшее 14 лет;

- человек, сопровождающий животное, должен обеспечить безопасность других людей, животных и имущества;

- на прогулке обязательными являются поводок, а также намордник - если порода собаки внесена в перечень опасных, утвержденного Кабмином;

- на животном должен быть ошейник с идентифицирующими отметками;

- животных нельзя оставлять без присмотра во время выгула;

- выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Соблюдение этих требований - залог безопасности как для вас и ваших любимцев, так и для окружающих.

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