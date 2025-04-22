Что должны знать владельцы домашних животных – полиция напомнила правила выгула

Домашние любимцы - это не только источник радости, но и ответственность. Владельцам животных напоминают об основных правилах их содержания и выгула, предусмотренных законодательством. Об этом рассказала патрульная полиция.
В частности:
- выгуливать животное может только лицо, достигшее 14 лет;
- человек, сопровождающий животное, должен обеспечить безопасность других людей, животных и имущества;
- на прогулке обязательными являются поводок, а также намордник - если порода собаки внесена в перечень опасных, утвержденного Кабмином;
- на животном должен быть ошейник с идентифицирующими отметками;
- животных нельзя оставлять без присмотра во время выгула;
- выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.
За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Соблюдение этих требований - залог безопасности как для вас и ваших любимцев, так и для окружающих.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.