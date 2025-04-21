Привязывали к постели и морили голодом — в Полтавском СИЗО пытали заключенных

По данным ГБР, работники колонии привязывали заключенных к металлической кровати и оставляли на несколько суток без пищи и воды.

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В Полтавской области разоблачили систему пыток заключенных. Сотрудники учреждения привязывали заключенных к металлической кровати и оставляли без пищи и воды, сообщает ГБР.

Отмечается, что сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовалось как камера пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил столь жестокое обращение более десяти раз.

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно отвели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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