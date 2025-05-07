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Чи потрібно у графіку роботи зазначати декретниць та працівників у відпустці по догляду за дитиною — роз’яснення

17:44, 7 травня 2025
Графіки складають для рівномірної роботи працівників та залучення їх до роботи.
Чи потрібно у графіку роботи зазначати декретниць та працівників у відпустці по догляду за дитиною — роз’яснення
Фото: Freepik
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Федерація професійних спілок України розповідає, чи потрібно у графіку роботи зазначати декретниць та працівників у відпустці по догляду за дитиною.

Зазначається, що режим робочого часу – це розподілення часу роботи в межах доби чи іншого календарного періоду.

Режим робочого часу передбачає 5- або 6-денний робочий тиждень, початок і кінець робочого дня, час і тривалість обідньої перерви, число змін протягом облікового періоду.

Режим роботи конкретного підприємства, установи, організації (далі – підприємство) визначається методом локального регулювання. На законодавчому рівні встановлюються лише окремі елементи режиму робочого часу. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається відповідності до законодавства.

Законодавство визначає, насамперед, правила встановлення режиму роботи підприємств. Режим роботи підприємства визначає режим робочого часу працівників.

Якщо режим роботи працівників є стабільним, він може встановлюватися безпосередньо в правилах внутрішнього трудового розпорядку (далі – ПВТР). У ПВТР він може встановлюватися як для всього підприємства, так і для окремих його підрозділів.

Графіки змінності затверджуються при роботі змінами протягом дня (доби). З пункту 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 №213, можна зробити висновок про те, що графіки змінності затверджуються саме в таких випадках.

Графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не пізніш як за 1 місяць до їх введення в дію.

В інших випадках, коли робота не проводиться змінами, але час початку і закінчення роботи не є постійним або вихідні дні надаються «за змінним графіком», передбачено затвердження графіків роботи. Вони складаються на певний проміжок часу, на певний обліковий період, у межах якого має бути дотримана встановлена тривалість робочого тижня.

У будь-якому разі має забезпечуватися дотримання річного балансу робочого часу. У таких випадках графіки змінності визначають порядок чергування працівників у змінах, тож складаються на працівників бригад або структурних підрозділів з зазначенням посад та П. І. Б. працівників.

Графіки складають для рівномірної роботи працівників та залучення їх до роботи – і зазначати там працівників, які будуть відсутні тривалий період часу, немає сенсу.

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