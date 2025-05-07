Нужно ли в графике работы указывать декретниц и работников в отпуске по уходу за ребенком —разъяснение

Графики составляют для равномерной работы работников и привлечения их к работе

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Федерация профессиональных союзов Украины разъясняет, нужно ли указывать в графике работы женщин в декретном отпуске и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Режим рабочего времени — это распределение времени работы в пределах суток или другого календарного периода.

Режим рабочего времени предполагает 5- или 6-дневную рабочую неделю, начало и конец рабочего дня, время и продолжительность обеденного перерыва, количество смен в течение учетного периода.

Режим работы конкретного предприятия, учреждения, организации (далее — предприятие) определяется методом локального регулирования. На законодательном уровне устанавливаются только отдельные элементы режима рабочего времени.

Законодательство определяет в первую очередь правила установления режима работы предприятий.

Если режим работы работников является стабильным, он может устанавливаться непосредственно в правилах внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР). В ПВТР он может быть установлен как для всего предприятия, так и для отдельных его подразделений.

Графики сменности утверждаются при посменной работе в течение дня (суток).

Графики сменности доводятся до сведения работников, как правило, не позднее чем за 1 месяц до их вступления в силу.

В других случаях, когда работа не проводится посменно, но время начала и окончания работы не является постоянным либо выходные дни предоставляются «по сменному графику», предусмотрено утверждение графиков работы.

В любом случае должно обеспечиваться соблюдение годового баланса рабочего времени.

Графики составляются для равномерного распределения работы среди работников и привлечения их к труду — поэтому отмечать в них работников, которые будут отсутствовать длительное время, нет смысла.

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