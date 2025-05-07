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Міноборони виділило майже 140 млн на покращене харчування для поранених військових у лікарнях

13:15, 7 травня 2025
Загалом на 2025 рік на покращене харчування передбачено понад 634 млн гривень.
Міноборони виділило майже 140 млн на покращене харчування для поранених військових у лікарнях
Фото: censor.net
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У 2025 році Міністерство оборони України спрямувало 139,6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Фінансування передбачене в межах ширшої програми, на яку загалом у 2025 році закладено понад 634 млн грн. Йдеться про харчування за стандартами військово-медичних установ, з урахуванням особливих потреб поранених і хворих військових, незалежно від підпорядкування медзакладів, у яких вони перебувають.

«Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 мільйонів гривень. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються», — підкреслив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

У міністерстві запевнили, що продовжать впроваджувати рішення, які покращують умови лікування та відновлення українських захисників.

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