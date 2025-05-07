Рішення про ратифікацію угоди з США про надра доповнять преамбулою з констатацією того, що Верховна Рада не ознайомилася з іншими «технічними» угодами

Комітет закордонних справ зібрався ще раз і додав преамбулу про те, що станом на момент ратифікації угоди про надра з США Верховною Радою не було отримано текст угоди про обмежене партнерство, і ратифікація угоди не означає автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод.

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Комітет Верховної Ради з закордонних справ 7 травня вирішив переглянути рішення від 6 травня стосовно надання рекомендації ратифікувати угоду з США про надра. Втім, це не впливає на зміст самої угоди.

Так, було включено пропозицію нардепа від фракції «Батьківщина» Григорія Немирі доповнити законопроект 0309 про ратифікацію преамбулярною частиною та відповідною заявою, в якій констатується факт того, що на момент голосування депутати не бачили текстів інших «технічних» угод, в яких розкривається суть механізму реалізації угоди про надра. Відтак - не можуть відповідати за їх зміст.

Отже, до рішення про ратифікацію угоди про надра між Україною і США депутати додали наступну преамбулу:

«Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховною Радою України не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.

Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.

Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов’язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку».

Слід зауважити, що 6 травня Комітет вирішив додати також тези про те, «що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди, не можуть встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею та не відповідають Конституції України та національним інтересам України».

Крім того, Комітет уточнив постановляючу частину:

«Верховна Рада України постановляє: Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, вчинену 30 квітня 2025 року у м. Вашингтоні, округ Колумбія, яка набирає чинності з дати більш пізньої ноти при обміні нотами між Сторонами про те, що кожна Сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності, ратифікувати (додається) із такою заявою:

«Ця Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України та деокупованими територіями Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, частин Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей».

Саме у «технічній» Угоді про обмежене партнерство, як писала «Судово-юридична газета», буде передбачено механізм реалізації норми угоди про надра стосовно того, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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