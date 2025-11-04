Оприлюднили графік відключення світла у Києві на 5 листопада

5 листопада застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії на 1-2 черги.

У середу, 5 листопада, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії.

У ДТЕК повідомили, що причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Також там додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

