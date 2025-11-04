Опубликован график отключения света в Киеве на 5 ноября

5 ноября будут применяться почасовые отключения электроэнергии на 1–2 очереди.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 5 ноября, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

В ДТЭК сообщили, что причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Также там добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.