У ДПС пояснили особливості оформлення отриманої готівки в іноземній валюті

При отриманні готівкової іноземної валюти в касу суб’єкта господарювання необхідно виписати прибутковий касовий ордер, відривна квитанція якого передається особі, що вносить валюту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує особливості оформлення отриманої готівки в іноземній валюті.

Зазначається, що Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України №148 від 29 грудня 2017 року, було розроблено на підставі Закону України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року №679-XIV (із внесеними змінами та доповненнями).

Документ регламентує порядок здійснення касових операцій у гривні для юридичних осіб (за винятком банків) та їхніх відокремлених підрозділів — незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також для органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних осіб-підприємців і громадян, які здійснюють господарську діяльність (зокрема виробництво, реалізацію чи придбання товарів).

Відповідно до вимог Положення №148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками/електронними фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку, – у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням програмних РРО без ведення касової книги, є забезпечення щоденного створення засобами ПРРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених ПРРО електронних розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням книг обліку розрахункових операцій без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами – підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному ПКУ.

Пунктом 39 розд. IV Положення №148 передбачено, що установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (далі – Журнал), наведений у додатку 4 до Положення №148, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями.

Разом з тим, на сьогодні окремих вимог до оприбуткування готівкової іноземної валюти в касу не передбачено.

Установа/підприємство на підставі Положення №148 зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення №148 та не суперечити законодавству України.

Відповідно до частини першої ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон №996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких господарських операцій.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Для перерахунку іноземної валюти в гривню необхідно застосовувати офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату оприбуткування коштів у касу.

Згідно з п. 4 НП(С)БО 21 валюта звітності – грошова одиниця України. Валютний курс – установлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (п. 5 НП(С)БО 21).

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту.

Враховуючи викладене, при отриманні готівкової іноземної валюти в касу суб’єкта господарювання необхідно виписати прибутковий касовий ордер, відривна квитанція якого передається особі, що вносить валюту. Такий прибутковий касовий ордер потрібно зареєструвати в Журналі.

Водночас, дані про отриману готівкову іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, зазначені в прибутковому касовому ордері, необхідно відобразити в касовій книзі. При цьому касова книга та Журнал ведуться по кожній іноземній валюті окремо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.