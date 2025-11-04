В ГНС объяснили особенности оформления полученных наличных денег в иностранной валюте

При получении наличной иностранной валюты в кассу предприятия необходимо выписать прибыльный кассовый ордер, отрывная квитанция которого передается лицу, вносящему валюту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает об особенностях оформления полученной наличной иностранной валюты.

Указывается, что Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины №148 от 29 декабря 2017 года, было разработано на основании Закона Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999 года №679-XIV (с внесёнными изменениями и дополнениями).

Документ регулирует порядок осуществления кассовых операций в гривне для юридических лиц (за исключением банков) и их обособленных подразделений — независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также для органов государственной власти, местного самоуправления, физических лиц-предпринимателей и граждан, которые осуществляют хозяйственную деятельность (в частности, производство, реализацию или приобретение товаров).

В соответствии с требованиями Положения №148 наличные средства, поступающие в кассу, оприходуются в день их получения в полном объёме.

Оприходованием наличности в кассах учреждений/предприятий и их обособленных подразделений, которые проводят расчёты с использованием регистраторов расчётных операций и оформляют их кассовыми ордерами с ведением кассовой книги, считается учёт наличности в полном объёме её фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.

Оприходованием наличных в кассах обособленных подразделений, использующих РРО без кассовой книги, считается обеспечение хранения ежедневных фискальных отчётных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение срока, установленного п. 44.3 ст. 44 Налогового кодекса Украины, и внесение информации по таким чекам в соответствующие книги учёта — при использовании их в случае выхода РРО из строя или отключения электричества. Учреждение/предприятие самостоятельно определяет место и способ хранения электронных Z-отчетов обособленными подразделениями.

Если расчёты проводятся с использованием программных РРО без ведения кассовой книги, оприходованием считается ежедневное создание фискальных отчётных чеков средствами ПРРО в бумажной и/или электронной форме, их отправка на фискальный сервер и передача созданных ПРРО электронных расчётных документов и сообщений для регистрации и длительного хранения.

Оприходование наличных у субъектов хозяйствования, которые используют книги учёта расчётных операций (КОРО) без РРО, заключается во внесении данных расчётных квитанций в КОРО.

Физические лица-предприниматели ведут учёт полученных доходов в книгах учёта доходов и расходов в произвольной форме с ежемесячным отражением полученных доходов согласно Налоговому кодексу.

Пунктом 39 разд. IV Положения №148 предусмотрено, что учреждения/предприятия отражают в кассовой книге все поступления и выдачи наличности в национальной валюте.

Приходные и расходные кассовые ордера до передачи в кассу регистрируются бухгалтером в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (далее – Журнал), форма которого содержится в приложении 4 к Положению №148. Журнал ведется отдельно по приходным и расходным операциям.

В то же время на сегодняшний день отдельных требований к оприходованию наличной иностранной валюты в кассу не предусмотрено.

Учреждение/предприятие на основании Положения №148 обязано разработать и утвердить внутренним документом порядок оприходования наличности в кассе, с учётом особенностей работы как самого учреждения/предприятия, так и его обособленных подразделений. Этот порядок должен соответствовать требованиям Положения №148 и не противоречить законодательству Украины.

Согласно части первой ст. 9 Закона Украины от 16 июля 1999 года №996-XIV «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №996), основанием для бухгалтерского учёта хозяйственных операций являются первичные документы, фиксирующие факты их совершения.

Информация, содержащаяся в таких документах, систематизируется на счетах бухгалтерского учёта в регистрах синтетического и аналитического учёта посредством двойной записи по взаимосвязанным счетам. Операции в иностранной валюте отражаются также в валюте расчётов и платежей отдельно по каждой валюте.

Для пересчёта иностранной валюты в гривну применяется официальный курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным банком Украины на дату оприходования средств в кассу.

Согласно п. 4 НП(С)БУ 21 валютой отчётности является денежная единица Украины. Валютный курс — это установленный НБУ курс денежной единицы Украины к денежной единице другой страны.

Операции в иностранной валюте при первоначальном признании отражаются в валюте отчётности путём пересчёта суммы в иностранной валюте с использованием валютного курса на начало дня даты совершения операции (п. 5 НП(С)БУ 21).

Предприятия ведут бухгалтерский учёт и составляют финансовую отчётность в денежной единице Украины. По запросу пользователей отчётность может быть дополнительно пересчитана в иностранную валюту.

Учитывая изложенное, при получении наличной иностранной валюты в кассу субъекта хозяйствования необходимо оформить приходный кассовый ордер, отрывная квитанция которого передаётся лицу, вносящему валюту. Такой ордер регистрируется в Журнале.

Одновременно данные о полученной иностранной валюте и её эквиваленте в национальной валюте, указанные в приходном ордере, должны быть отражены в кассовой книге. При этом кассовая книга и Журнал ведутся отдельно по каждой иностранной валюте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.