В подземном переходе на Майдане Независимости ограничили движение пешеходов до 25 декабря

В подземном переходе на Майдане Незалежности частично ограничили движение пешеходов.

В Киеве частично ограничили движение пешеходов в подземном переходе на Майдане Независимости.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения будут действовать до 25 декабря, поскольку специалисты ШЭУ Шевченковского района проводят ремонт потолка в одном из центральных проходов подземного перехода.

Напомним, что в Киеве на Крещатике появился новый наземный пешеходный переход.

