В подземном переходе на Майдане Независимости ограничили движение пешеходов до 25 декабря
09:42, 3 декабря 2025
В подземном переходе на Майдане Незалежности частично ограничили движение пешеходов.
Фото: КГГА
В Киеве частично ограничили движение пешеходов в подземном переходе на Майдане Независимости.
Как сообщили в КК «Киевавтодор», ограничения будут действовать до 25 декабря, поскольку специалисты ШЭУ Шевченковского района проводят ремонт потолка в одном из центральных проходов подземного перехода.
Напомним, что в Киеве на Крещатике появился новый наземный пешеходный переход.
