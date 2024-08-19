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Как будут действовать графики отключения электроэнергии 20 августа

18:42, 19 августа 2024
20 августа графики отключения света будут действовать с 16:00 до полуночи.
Как будут действовать графики отключения электроэнергии 20 августа
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Во вторник 20 августа графики отключения света будут применяться с 16:00 до 24:00.

Так, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.

В другие часы – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, в Киеве изменили графики стабилизационных отключений света.

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