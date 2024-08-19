Адвокатов допускают даже в места лишения свободы, а в Волынский ТЦК – нет – Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на призыв ТЦК к адвокатам, чтобы те не вмешивались в процессы мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Волынском областном ТЦК заявили, что адвокаты не имеют права вмешиваться в процессы мобилизации. В частности, по мнению ТЦК, вмешательство адвокатов может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра.

Ситуация привлекла внимание Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Недавно в Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали сюжет одного из волынских телеканалов по вмешательству адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров. В ТЦК заявили, что такие процедуры носят специфический характер и требуют знания специализированных аспектов, которыми обладают только уполномоченные лица и специалисты. Также добавили, что вмешательство посторонних лиц, в частности адвокатов, может нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского осмотра, критически важных для национальной безопасности.

Мое представительство в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права даже в условиях военного положения» - отметил он.

Представительница Омбудсмена в Волынской области направила соответствующее письмо Волынскому областному ТЦК с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан.

Согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанные. Ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины» - отметил Дмитрий Лубинец.

Автор: Наталя Мамченко

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