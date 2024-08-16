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Адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации – Волынский ТЦК

11:20, 16 августа 2024
В Волынском областном ТЦК заявили, что адвокаты не имеют права вмешиваться в процессы мобилизации.
Адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации – Волынский ТЦК
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Адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации и прохождения ВЛК. Это отметили в Волынском областном ТЦК.

«О вмешательстве адвокатов в процесс мобилизации и прохождения ВЛК. Процесс мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии являются четко регламентированными процедурами, определяемыми законодательством Украины.

Адвокаты не должны вмешиваться в эти процессы по нескольким причинам:

- Процедуры мобилизации и медицинского осмотра носят специализированный характер и требуют соответствующих знаний и навыков, которыми владеют уполномоченные должностные лица и медицинские специалисты.

- Вмешательство адвокатов может привести к нарушению объективности и независимости процесса мобилизации и медицинского осмотра.

- Процессы мобилизации и медицинского осмотра имеют важное значение для национальной безопасности, и их соблюдение должно быть вне влияния любых внешних лиц или организаций.

- Согласно пункту 58 Постановления №560, лица, имеющие право на отсрочку, представляют лично документы на имя председателя комиссии ТЦК и СП (кроме забронированных и должностных (служебных) лиц, указанных в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5) » – отметили в Волынском ОТЦК и СП.

Основанием для такого сообщения, как отметили в ТЦК, стало видео в СМИ о работе ТЦК в Луцке.

«Хотим заверить вас, что обвинения в проведении кого-то вне очереди нашими военнослужащими абсолютно безосновательны и не подтверждаются никакими фактами.

То, что вы видите на видео, является искажением настоящей ситуации. Каждый гражданин, обращающийся в наш центр, получает услуги в порядке очереди. Очередность обслуживания может варьироваться в зависимости от типа требуемой услуги. Если лицо пришло, чтобы изготовить документы - это одна очередь, если же гражданин получил повестку - это другая очередь, если же лицо пришло подать или забрать документы по отсрочке - это еще две дополнительные очереди» - объяснили в ТЦК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта по засекречиванию судебных дел о мобилизации в Реестре.

Также мы писали, что Рада адвокатов Украины приняла решение №38 о нарушениях профессиональных прав адвокатов и гарантиях адвокатской деятельности во время мобилизационных мероприятий. В нем РАУ непосредственно указала, что практика отстранения должностными лицами ТЦК адвокатов от участия в оказании юридической помощи мобилизованным гражданам приводит к нарушению права человека на защиту и правовоую помощь.

Автор: Наталья Мамченко 

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