Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о засекречивании судебных дел о мобилизации в Реестре

Сейчас Реестр судебных решений представляет собой свалку документов, поэтому «нажать кнопку» и одним взмахом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, в связи с чем возникает вопрос, не «потеряются» ли таким образом и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Верховная Рада решила вернуться к вопросу принятия в целом законопроекта 7033-д, которым в Реестре судебных решений могут закрыть судебные дела по мобилизации и военному учету, отказам в пересечении границы, выплате надлежащей денежной помощи военнослужащим и т.д., ведь в этих вопросах стороной дела являются органы обороны и нацбезопасности. Хотя дела, касающиеся непосредственно вопроса национальной безопасности, и так уже закрыты в публичной части Реестра.

О соответствующем «широком» обсуждении законопроекта 7033-д сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Он предлагает на время военного положения ограничить публикацию информации о военных объектах и ​​других чувствительных данных в судебных решениях. Это вопрос национальной безопасности, который давно нуждается в решении» - сообщил Маслов в соцсетях. Участие в обсуждении приняли в частности Минобороны, Минцифры, НАБУ, СНБО, Верховный Суд и т.д.

Напомним, законопроект №7033-д предлагает закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений "в связи с чувствительностью этой информации в условиях войны».

Также суд получит право дополнительно определить соответствующую информацию не подлежащей разглашению, в случае, если это, по убеждению суда, «может навредить безопасности».То есть, суд сам сможет решать, какие решения следует исключить из публичного доступа.

Интересно, что законопроект Дениса Маслова предполагает, что в текстах судебных решений должны быть закрыты наименования объектов критической инфраструктуры. А туда входят, например, избирательные комиссии, СМИ, суды и органы государственной власти. В целом, к перечню объектов критической инфраструктуры относится неопределенное число объектов.

Также законопроект 7033-д расширяет список решений суда, доступ к которым «отсрочивается». К нему добавлены постановления об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам.

Возникает и технический вопрос, учитывая, что сам Реестр судебных решений пока представляет собой «свалку» документов, то есть, «нажать кнопку» и одним взмахом руки закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, ведь Реестр просто под такую ​​задачу пока не приспособлен. Закрывать решение придется "вручную". В связи с чем возникает логический вопрос: не потеряются ли таким образом не только решения относительно обороны (которые и так уже закрыты), но и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Также возникает вопрос, кто будет проверять основания закрытия от общественности дел.

В целом, возникает вопрос - если вопрос нацбезопасности стоит так остро, почему тогда не вернутся к практике 2022 года и не закрыть Реестр в целом, а не выбирая из него отдельные судебные дела?

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вопрос построения электронного правосудия (ЕСИТС) отдали на аутсорс международным партнерам. Ведь за годы работы над созданием ЕСИТС, в том числе над «модернизацией» Реестра судебных решений дело так и не удалось довести до конца.

Автор: Наталя Мамченко

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