Налоговики отмечают, что услуги по перевозке пассажиров в городском транспорте (не включая такси), тарифы на которые определяются согласно законодательству, освобождаются от налогов.

Налоговая служба объясняет, начислять ли НДС на перевозку пассажиров городским транспортом.

Отмечается, что согласно пп. 197.1.8 НКУ освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси), тарифы на которые регулируются в установленном законом порядке.

Норма 197.1.8 НКУ не распространяется на операции по предоставлению пассажирского транспорта в аренду (прокат).

Таким образом, операции по поставке услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси), тарифы на которые регулируются в установленном законом порядке, освобождаются от налогообложения.

Раньше мы писали, как получить выписку из реестра плательщиков НДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.