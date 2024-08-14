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Харьковчанина оштрафовали на 470 тысяч гривен за незаконное восстановление газа

13:35, 14 августа 2024
Мужчина из Харьковщины решением суда должен заплатить 470 тысяч гривен за самовольное восстановление газоснабжения и нарушение пломб.
Харьковчанина оштрафовали на 470 тысяч гривен за незаконное восстановление газа
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Дергачевский районный суд Харьковской области принял решение, по которому жителю региона придется выплатить около 470 тысяч гривен «Газораспределительным сетям». Суд удовлетворил иск компании, обязав мужчину погасить долг в размере 462,9 тысячи гривен за потребленный природный газ, а также 7 тысяч гривен компенсации судебного сбора.

Согласно материалам дела №619/3695/24, долг возник из-за того, что компания отключила поставки газа из-за невыплаты, а мужчина самовольно восстановил его, повредив пломбы. После обследования газопровода, специалисты обнаружили вмешательство и составили акт о нарушении.

Суд установил, что клиент не доплатил указанную сумму, и принял решение о взыскании долга за доначисленный объем газа в сумме 462,953 гривен.

Отмечается, что компания «Газораспределительные сети» требовала возврата задолженности и предупредила, что за самовольное восстановление газоснабжения следует ожидать доначисления.

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