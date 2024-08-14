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Байден назвал наступление ВСУ в Курской области «настоящей дилеммой для путина»

11:11, 14 августа 2024
Джо Байден впервые прокомментировал наступление украинских сил на Курскую область.
Байден назвал наступление ВСУ в Курской области «настоящей дилеммой для путина»
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Президент США Джо Байден отметил, что внезапное наступление Украины на Курскую область стало серьезной проблемой для путина. Он также подчеркнул, что американская администрация постоянно поддерживает связь с Киевом. Это первый официальный комментарий Байдена по поводу этих событий. Об этом сообщает New York Post.

Впервые комментируя происходящее на Курщине, Байден заявил, что такое развитие событий стало неожиданным для путина.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на один-три километра в разных направлениях в Курской области и взяли под контроль 40 квадратных километров территории.

Ранее мы писали, что в Госдепе США отметили, что решения по проведению военных операций на территории рф принимаются Киевом. Штаты поддержат усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.

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