В Госдепе США прокомментировали операцию Украины на территории рф

Штаты поддерживают усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.

В Государственном департаменте США высказались об операции Украины в Курской области рф.

Заместитель спикера Госдепа Ведант Патель на брифинге отметил, что решения по проведению Украиной военных операций на территории страны-агрессора принимаются Киевом. Штаты поддержат усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, как власти США оценивают продвижение ВСУ в Курской области рф, американский чиновник заявил, что лучше Украина будет говорить о своих военных операциях сама.

«Но в целом мы поддержали украинские войска, способные защитить себя от идущих из-за рубежа атак российских сил, принять меры, чтобы защитить себя от этих атак. Это, как говорит президент Байден, было бы здравым смыслом», - заявил представитель Госдепа.

По его словам, США продолжают сосредотачиваться на том, чтобы «убедиться, что у наших партнеров в Украине есть все необходимое для защиты от российской агрессии».

«И в конце концов, решение о том, как Украина проводит свои военные операции, должны приниматься Украиной», - сказал американский чиновник.

Вместе с тем он высказался по поводу запрета со стороны Вашингтона на нанесение Украиной ударов по территории россии американским дальнобойным оружием, и на призывы Киева снять такие ограничения. По словам Пателя, «ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по ударам через границу».

Представитель Госдепа указал, что угрозы от путина звучат уже не впервые.

«Ну, смотрите, для путина в этом нет ничего нового. Во время этого конфликта он бряцал оружием, применял обострения... В феврале 2022 года россия незаконно, безосновательно вторглась на территорию Украины с попыткой подчинить себе ее границы. И потому действительно решением здесь, и если бы путин заинтересован в быстром решении этого вопроса, было бы просто убрать российские силы из Украины. Это может быть так просто», – заметил Патель.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.

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