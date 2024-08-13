Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Госдепе США прокомментировали операцию Украины на территории рф

08:54, 13 августа 2024
Штаты поддерживают усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.
В Госдепе США прокомментировали операцию Украины на территории рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном департаменте США высказались об операции Украины в Курской области рф.

Заместитель спикера Госдепа Ведант Патель на брифинге отметил, что решения по проведению Украиной военных операций на территории страны-агрессора принимаются Киевом. Штаты поддержат усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, как власти США оценивают продвижение ВСУ в Курской области рф, американский чиновник заявил, что лучше Украина будет говорить о своих военных операциях сама.

«Но в целом мы поддержали украинские войска, способные защитить себя от идущих из-за рубежа атак российских сил, принять меры, чтобы защитить себя от этих атак. Это, как говорит президент Байден, было бы здравым смыслом», - заявил представитель Госдепа.

По его словам, США продолжают сосредотачиваться на том, чтобы «убедиться, что у наших партнеров в Украине есть все необходимое для защиты от российской агрессии».

«И в конце концов, решение о том, как Украина проводит свои военные операции, должны приниматься Украиной», - сказал американский чиновник.

Вместе с тем он высказался по поводу запрета со стороны Вашингтона на нанесение Украиной ударов по территории россии американским дальнобойным оружием, и на призывы Киева снять такие ограничения. По словам Пателя, «ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов по ударам через границу».

Представитель Госдепа указал, что угрозы от путина звучат уже не впервые.

«Ну, смотрите, для путина в этом нет ничего нового. Во время этого конфликта он бряцал оружием, применял обострения... В феврале 2022 года россия незаконно, безосновательно вторглась на территорию Украины с попыткой подчинить себе ее границы. И потому действительно решением здесь, и если бы путин заинтересован в быстром решении этого вопроса, было бы просто убрать российские силы из Украины. Это может быть так просто», – заметил Патель.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде прокомментировали последствия вступления в силу закона о декриминализации краж до 3028 грн

Имеет место частичная декриминализация, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния - заместитель председателя КУС ВС.

В Верховной Раде появился еще один законопроект об ответственности юридических лиц за взятки должностным лицам

Предлагается установить, что основанием применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является подкуп как иностранных, так и украинских чиновников..

Прокуроры будут обращаться в АРМА за разъяснениями по передаче имущества в управление - Кабмин подготовил изменения в УПК

Прокурор должен будет обратиться за письменным разъяснением в АРМА о возможности обеспечения эффективного управления активом и сохранения его экономической стоимости.

Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа

Первыми собеседованиями будут проходить кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а в целом собеседования кандидаты будут проходить до сентября.

Финансовую поддержку от международных партнеров невозможно использовать не по назначению – Минфин

Минфин совместно с донорами проверяют использование средств внешнего финансирования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду