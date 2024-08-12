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Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області

18:28, 12 серпня 2024
Згідно з доповіддю головнокомандувача ЗСУ Сирського, нині під контролем українських військових перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території рф.
Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області
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Президент Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області рф.

Зокрема, Глава держави розповів, що під час Ставки Верховного Головнокомандувача генерал Олександр Сирський «доповідав щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області».

«Ставка. Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії», — зазначив Президент.

Він додав, що міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ було доручено підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на Ставці, що українські війська контролюють приблизно 1 000 км² території рф.

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