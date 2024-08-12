Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области

Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Сырского, в настоящее время под контролем украинских военных находится около 1000 квадратных километров территории рф.

Президент Владимир Зеленский впервые официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области Россрфии.

В частности, Глава государства рассказал, что во время Ставки Верховного Главнокомандующего генерал Александр Сырский «докладывал о наших оборонных действиях на фронте и операциях в Курской области».

«Ставка. Самое важное – был доклад Главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Признательны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия», — отметил Президент.

Он добавил, что министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ было поручено подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на Ставке, что украинские войска контролируют примерно 1 000 км территории рф.

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