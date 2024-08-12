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Как авторизироваться в приложении Армия+: видеоинструкция

18:21, 12 августа 2024
Как получить доступ к приложению Армия+, чтобы воспользоваться функциями электронных рапортов и опросов.
Как авторизироваться в приложении Армия+: видеоинструкция
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Министерство обороны опубликовало видеоинструкцию о том, как авторизоваться в приложении «Армия+».

В частности, в видео показано, как получить доступ к Армии+, чтобы воспользоваться функциями электронных рапортов и опросов.

«В этом видео мы рассмотрим: Как зарегистрироваться в Армии+; Как воспользоваться Bank Bank ID и создать код; Как поступает информация из реестра Оберіг; Что делать, если вы забыли код для входа в приложение Армия+», - отметили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что загрузить приложение можно только в Play Market и App Store. «Не доверяйте сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях», - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+.

Добавим, что в приложении Армия+ будут опросы, чтобы государство могло узнать мнение военных по любому вопросу.

Кроме того, в «Армии+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов.

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