У застосунку Армія+ будуть опитування, щоб держава могла дізнатися думку військових з будь-якого питання, — очільник Мінцифри Федоров

Михайло Федоров: Застосунок Армія+ спростить життя військових та прибере зайву бюрократію.

Фото: Михайло Федоров

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні презентували застосунок для військовослужбовців під назвою Армія+. Мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свого часу на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Президент Володимир Зеленський сказав, що застосунок стане другим після Дії елементом цифрової держави.

У першій версії застосунку Армія+ вже доступні 11 видів рапортів та унікальний ID для військових, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

А ще, з його слів, у застосунку будуть опитування, завдяки яким держава зможе оперативно дізнатися думку українських захисників і захисниць з будь-якого питання.

Федоров переконаний, що "Армія+" спростить життя наших захисників і захисниць, прибере зайву бюрократію та тонни паперів.

"У диджитал-екосистемі просто зараз розвиваються такі цифрові продукти, як "Дія", "Мрія", "Резерв+" та вже "Армія+" - вказав Федоров.

При цьому він зазначив, що "Дія" уже має 20+ мільйонів користувачів.

"У нас немає іншого шляху, ніж убивати бюрократію та будувати найзручнішу цифрову державу для студента, пенсіонера, підприємця, військового, ветерана, волонтера. Для кожного українця", - наголосив Федоров.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони обіцяло україцям, що у застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Втім, станом на 8 серпня цифрова команда уряду запустила онлайн-бронювання через Дію для окремих підприємств і грантових громадських організацій, які фінансуються іноземними донорами, але стосовно інших категорій, зокрема людей з інвалідністю, доглядачів, студентів, багатодітних батьків – добрих новин щодо цифровізації немає.

Нагадаємо, Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+.

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