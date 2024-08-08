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В приложении Армия+ будут опросы, чтобы государство могло узнать мнение военных по любому вопросу, — глава Минцифры Федоров

18:54, 8 августа 2024
Михаил Федоров: Приложение Армия+ упростит жизнь военных и уберет излишнюю бюрократию.
В приложении Армия+ будут опросы, чтобы государство могло узнать мнение военных по любому вопросу, — глава Минцифры Федоров
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине презентовали приложение для военнослужащих под названием Армия+. Цель приложения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг. Президент Владимир Зеленский сказал, что приложение станет вторым после Дии элементом цифрового государства.

В первой версии приложения Армия уже доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

А еще, по его словам, в приложении будут опросы, благодаря которым государство сможет оперативно узнать мнение украинских защитников и защитниц по любому вопросу.

Федоров убежден, что Армия+ упростит жизнь наших защитников и защитниц, уберет лишнюю бюрократию и тонны бумаг.

"В диджитал-экосистеме прямо сейчас развиваются такие цифровые продукты, как "Дия", "Мрия", "Резерв+" и уже "Армия+" - указал Федоров.

При этом он отметил, что "Дия" уже имеет 20+ миллионов пользователей.

"У нас нет другого пути, чем убивать бюрократию и строить самое удобное цифровое государство для студента, пенсионера, предпринимателя, военного, ветерана, волонтера. Для каждого украинца", - подчеркнул Федоров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны обещало украинцам, что в Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Впрочем, по состоянию на 8 августа цифровая команда правительства запустила онлайн-бронирование через Дию для отдельных предприятий и грантовых общественных организаций, финансируемых иностранными донорами, но в отношении других категорий, в частности людей с инвалидностью, смотрителей, студентов, многодетных родителей – хороших новостей по цифровизации нет.

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