Электронные рапорты будут в Армии+ – Владимир Зеленский презентовал новое приложение

Теперь в ВСУ будут электронные рапорты. Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации цифрового приложения Армия+.
Стартует оно по базовым функциям, и дальше будет наполняться новыми. В частности, можно будет видеть реальную ситуацию с обеспечением подразделений.
По его словам, приложение станет вторым после Дии элементом цифрового государства. «С сегодняшнего дня будет работать приложение Армия+. Стартует он с базовой функции, но будем наполнять его новыми функциями, в частности электронными рапортами, когда за несколько кликов можно сделать то, что сейчас занимает часы и даже дни», - отметил Президент.
Цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг.
Напомним, Кабмин на заседании 30 июля утвердил Положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны Армия+.
Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности субъектов Портала Армия+, его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень информации, используемой на портале Армия+ и т.д.
Ранее в Минобороны сообщали, что в приложении также будут рапорт на ежегодный отпуск; рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам; рапорт на пособие на ежегодное оздоровление.
Автор: Наталя Мамченко
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