Зеленский подписал Закон об усовершенствовании правового регулирования института старост

Председатель общины сможет назначать временно исполняющих обязанности старост в случае временного отсутствия старост в связи с прохождением ими военной службы по призыву во время мобилизации.

8 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» об усовершенствовании правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения» - законопроект 9518.

Настоящий Закон направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, действия правового режима военного положения, а также устранения недостатков, существующих в действующем законодательстве Украины, что нормирует соответствующий круг вопросов.

Законом закрепляется:

- принцип повсеместности старостинских округов;

- непрерывность деятельности старост к утверждению новоизбранными местными советами новых старост;

- обязательность обнародования объявления о начале общественного обсуждения кандидатуры старосты и информации о его результатах;

- возможность образования старостинских округов в составе одного или нескольких населенных пунктов, на территории которых проживает не менее 200 жителей, если показатель густоты населения в этих общинах вдвое ниже показателя средней густоты населения в Украине;

- право старосты на гарантированное выступление на заседаниях органов самоорганизации населения, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующего старостинского округа.

В период действия правового режима военного положения Законом предусмотрен ряд особенностей функционирования института старост, в частности:

- утверждение кандидатуры старосты на открытых пленарных заседаниях местных советов без проведения общественных обсуждений, но с последующим обнародованием видеозаписи таких заседаний;

- единоличное назначение старосты председателем общины в случае, если местный совет не поддержал три кандидатуры старосты, первые две из которых были внесены председателем общины, а третья - не менее половиной депутатов от общего состава соответствующего совета, а также в случае не проведения сессии совета свыше три месяца без уважительных причин;

- назначение председателем общины временно исполняющих обязанности старост в случае временного отсутствия старост в связи с прохождением ими военной службы по призыву во время мобилизации и в некоторых других случаях;

- возможность открытых встреч для заслушивания отчета старост перед жителями старостинского округа в режиме видеоконференции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.