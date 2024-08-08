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Зеленский подписал Закон об усовершенствовании правового регулирования института старост

13:24, 8 августа 2024
Председатель общины сможет назначать временно исполняющих обязанности старост в случае временного отсутствия старост в связи с прохождением ими военной службы по призыву во время мобилизации.
Зеленский подписал Закон об усовершенствовании правового регулирования института старост
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8 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» об усовершенствовании правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения» - законопроект 9518.

Настоящий Закон направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, действия правового режима военного положения, а также устранения недостатков, существующих в действующем законодательстве Украины, что нормирует соответствующий круг вопросов.

Законом закрепляется:

- принцип повсеместности старостинских округов;

- непрерывность деятельности старост к утверждению новоизбранными местными советами новых старост;

- обязательность обнародования объявления о начале общественного обсуждения кандидатуры старосты и информации о его результатах;

- возможность образования старостинских округов в составе одного или нескольких населенных пунктов, на территории которых проживает не менее 200 жителей, если показатель густоты населения в этих общинах вдвое ниже показателя средней густоты населения в Украине;

- право старосты на гарантированное выступление на заседаниях органов самоорганизации населения, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующего старостинского округа.

В период действия правового режима военного положения Законом предусмотрен ряд особенностей функционирования института старост, в частности:

- утверждение кандидатуры старосты на открытых пленарных заседаниях местных советов без проведения общественных обсуждений, но с последующим обнародованием видеозаписи таких заседаний;

- единоличное назначение старосты председателем общины в случае, если местный совет не поддержал три кандидатуры старосты, первые две из которых были внесены председателем общины, а третья - не менее половиной депутатов от общего состава соответствующего совета, а также в случае не проведения сессии совета свыше три месяца без уважительных причин;

- назначение председателем общины временно исполняющих обязанности старост в случае временного отсутствия старост в связи с прохождением ими военной службы по призыву во время мобилизации и в некоторых других случаях;

- возможность открытых встреч для заслушивания отчета старост перед жителями старостинского округа в режиме видеоконференции.

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