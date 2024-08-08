Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11469 по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Заключительные положения этого законопроекта предусматривают, что часть его норм вводится в действие одновременно со вступлением в силу закона о предотвращении и противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Следует отметить, что законопроект 6369 о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства Президент внес в парламент еще 2 декабря 2021 года.

Как отмечалось, целью является определение основ функционирования системы декларирования гражданами Украины, наличия (отсутствия), приобретения (прекращения), пребывания (непребывания) в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства и проверки достоверности сведений в декларациях сведений, противодействие использованию гражданства (подданства) иностранного государства.

Так, одним из требований занятия должностей в государственных органах, учреждениях, предприятиях государственной (коммунальной) собственности является наличие гражданства Украины. В то же время не установлено ограничение на занятие этих должностей гражданами Украины, имеющими или обретшими гражданство (подданство) иностранного государства или гражданства (подданства) иностранных государств, которое может быть использовано как инструмент вмешательства во внутренние дела Украины, посягательство на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Законопроектом, в частности, предлагалось:

определить принципы системы декларирования гражданами Украины наличия или отсутствия гражданства (подданства) иностранного государства;

определить полномочия государственных органов по проверке достоверности представленных в декларации сведений о наличии (отсутствии), приобретении (прекращении), пребывании (непребывании) в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства и выявлении нарушений порядка представления таких деклараций;

установить ограничения для граждан Украины, которые имеют или получили гражданство (подданство) иностранного государства или гражданства (подданства) иностранных государств, быть членами политических партий, избирательных комиссий или комиссий по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, иметь доступ к государственной тайне, быть руководителями на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение, состоять в должностях, связанных с выполнением функций государства, местного самоуправления;

установить обязанность гражданам Украины, которые претендуют на должности публичной службы, планируют стать членами политической партии, избирательной комиссии или комиссии по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, оформить доступ к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах государственной собственности, подавать декларацию с указанием сведений о наличии (отсутствии), приобретении (прекращении), пребывании (непребывании) в процедуре приобретения/прекращения гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств).

Впрочем, 27 июня 2022 года Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий решил внести другой доработанный законопроект.

Впоследствии был зарегистрирован доработанный законопроект 6369-д.

Основная идея проекта заключается во введении для ряда должностных лиц, выполняющих (претендующих на выполнение) функции государства или местного самоуправления, руководителей стратегических предприятий, лиц, претендующих или имеющих допуск к государственной тайне, обязательное декларирование иностранного гражданства (нахождение в процедуре приобретения) иностранного гражданства, представление документов для обретения гражданства иностранного государства. При этом при наличии гражданства иностранного государства такие лица подлежат увольнению.

Данным проектом, в отличие от законопроекта 6369, также предусматривается установление ограничений на занятие отдельных должностей для граждан Украины, одновременно имеющих гражданство государства-агрессора, государства-оккупанта. В частности, речь идет о руководителях заведений общего среднего образования, помощниках-консультантах народного депутата Украины, частных исполнителях и их помощниках, арбитражных управляющих, сельских, поселковых, городских головах, должностных лицах местного самоуправления и других.

Пока ни один из соответствующих законопроектов парламентом не рассмотрен.

Автор: Наталья Мамченко

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