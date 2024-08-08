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Налоговая объясняет, что делать с работающим РРО при воздушной тревоге

18:46, 8 августа 2024
Законодательство требует ежедневно создавать в бумажной и/или электронной форме РРО или программными РРО фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций.
Налоговая объясняет, что делать с работающим РРО при воздушной тревоге
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, что делать с работающим РРО при воздушной тревоге.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных, для выполнения платежной операции обязан ежедневно создавать в бумажной и/или электронной форме РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг)) или программными РРО фискальные отчетные чеки в случае совершения расчетных операций.

Действующим законодательством установлена ​​обязанность ежедневно создавать в бумажной и/или электронной форме РРО или программными РРО фискальные отчетные чеки при совершении расчетных операций.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) как чрезвычайных и неотвратимых событий, которые объективно исключают возможность выполнения обязанностей, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), согласно законодательным и другим нормативным актам, условия по наступлении ответственности не возникают.

При объявлении воздушной тревоги работники магазина обязаны прекратить реализацию товаров (услуг) и покинуть магазин (торговый зал). В случае если воздушная тревога продолжалась в промежутке времени, в котором хозяйственный объект прекращает свою работу согласно расписанию, такой чек должен быть создан на РРО/программном РРО не позднее следующего рабочего дня до начала проведения расчетных операций на таком РРО/программном РРО .

Аналогичными действия предприятия могут быть и в случае аварийного отключения света и невозможности создания ежедневного фискального отчетного чека (ежедневного Z-отчета).

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