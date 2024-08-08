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Податкова пояснює, що робити з працюючим РРО у разі повітряної тривоги

18:46, 8 серпня 2024
Законодавств вимагає щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі РРО або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.
Податкова пояснює, що робити з працюючим РРО у разі повітряної тривоги
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, що робити з працюючим РРО у разі повітряної тривоги.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки, для виконання платіжної операції зобов’язані щодня створювати у паперовій та/або електронній формі РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Чинним законодавством встановлено обов’язок щодня створювати у паперовій та/або електронній формі РРО або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як надзвичайних та невідворотних подій, які об’єктивно унеможливлюють виконання обов’язків, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, умови щодо настання відповідальності не виникають.

У разі оголошення повітряної тривоги працівники магазину зобов’язані припинити реалізацію товарів (послуг) та покинути магазин (торговий зал). У разі якщо повітряна тривога тривала у проміжку часу, в якому господарський об’єкт припиняє свою роботу згідно з розкладом, такий чек має бути створений на РРО/програмному РРО не пізніше наступного робочого дня, до початку проведення розрахункових операцій на такому РРО/програмному РРО.

Аналогічними дії суб’єкта господарювання можуть бути і в разі аварійного відключення світла та неможливості створення щоденного фіскального звітного чека (щоденного Z-звіту).

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