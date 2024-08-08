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Міноборони повернуло 2 га земель оборонного призначення вартістю 80 млн гривень

18:28, 8 серпня 2024
Міноборони відновило контроль над земельними ділянками, виведеними незаконно з власності.
Міноборони повернуло 2 га земель оборонного призначення вартістю 80 млн гривень
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Земельні ділянки оборонного призначення площею приблизно 2 га, розташовані поблизу адміністративної межі Києва і оцінювані в 80 млн грн, повернуті у власність Міністерства оборони України. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У березні 2024 року органи місцевого самоврядування однієї з територіальних громад Київської області незаконно вивели ці землі з власності Міноборони за допомогою протиправної схеми. Військове містечко, яке розташоване на земельній ділянці площею більше 9 га в іншому селищі Київської області, частково було передано до комунальної власності, але передача земельної ділянки не була офіційно затверджена.

Органи місцевого самоврядування зменшили площу земель оборони та сформували чотири нові земельні ділянки. Виявивши незаконне заволодіння землями, Служба безпеки України оперативно повідомила Міноборони, що сприяло швидкому реагуванню.

Міноборони, у співпраці з Держгеокадастром та Міністерством юстиції України, вжило заходів для скасування незаконної реєстрації земель на територіальну громаду. Землі повернуто до державної власності.

Міністерство оборони підкреслило, що привласнення земель оборони є неприпустимим, особливо в умовах воєнного стану. Відомство продовжить роботу з виявлення фактів незаконного захоплення земель і їх повернення в державну власність до повного відновлення прав на всі такі ділянки.

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