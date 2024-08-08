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В Одесі через суд зобов'язали власника відновити пам’ятку архітектури у центрі міста – особняк Гавсевича

18:10, 8 серпня 2024
Будівлю «Особняк Гавсевича», побудовану у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення.
В Одесі через суд зобов'язали власника відновити пам’ятку архітектури у центрі міста – особняк Гавсевича
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Одеська міська прокуратура через суд зобов’язала власника відновити будівлю – пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення – старовинний особняк Гавсевича, площею 1168,5 м кв, що розташований в історичному центрі міста.

Як повідомила Одеська облпрокуратура, прокурори встановили, що у порушення вимог охоронного договору та Закону України «Про охорону культурної спадщини» власник не забезпечив утримання пам’ятки у належному технічному стані, зокрема, не виконав зобов’язання щодо проведення першочергових протиаварійних, ремонтних та реставраційних робіт, що призвело до руйнування об’єкту.

Будівлю «Особняк Гавсевича», яка була побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

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