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Чи підлягає оплаті електронний лікарняний працівнику, який проходить військову службу під час мобілізації: роз’яснення

10:58, 8 серпня 2024
Під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації або в особливий період за працівниками зберігаються лише їхні попередні посади та місця роботи в організаціях, де вони працювали на момент призову.
Чи підлягає оплаті електронний лікарняний працівнику, який проходить військову службу під час мобілізації: роз’яснення
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповідає, чи підлягає оплаті електронний листок непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Як повідомляється, ні. Працівнику, увільненому від виконання свої обов’язків за посадою (професією) на час виконання державних або громадських обов'язків, які здійснюється ним у робочий час, підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, як виплати, що компенсує втрату заробітної плати, немає.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення коштом Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП за працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються лише місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову.

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