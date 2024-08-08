Практика судов
  1. В Украине

Подлежит ли оплате электронный больничный работнику, проходящему военную службу во время мобилизации: разъяснение

10:58, 8 августа 2024
Во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или в особый период за работниками сохраняются только их предыдущие должности и места работы в организациях, где они работали на момент призыва.
Подлежит ли оплате электронный больничный работнику, проходящему военную службу во время мобилизации: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, подлежит ли оплате электронный листок нетрудоспособности работнику, проходящему военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Как сообщается, нет. Работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности (профессии) на время выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществляемых им в рабочее время, оснований для назначения пособия по временной нетрудоспособности, как выплаты, компенсирующей потерю заработной платы, нет.

Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения на средства Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно ч. 3 ст. 119 КЗоТ за работниками, проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период сохраняются только место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ

Стало известно, по каким критериям будут определять предприятия, подлежащие бронированию как критически важные для обеспечения нужд армии.

Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклониста в управлении автомобилем

Вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден вид требования ТЦК об ограничении в праве водить авто.

Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України