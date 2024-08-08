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Подлежит ли оплате электронный больничный работнику, проходящему военную службу во время мобилизации: разъяснение

17:52, 8 августа 2024
Во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или в особый период за работниками сохраняются только их предыдущие должности и места работы в организациях, где они работали на момент призыва.
Подлежит ли оплате электронный больничный работнику, проходящему военную службу во время мобилизации: разъяснение
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, подлежит ли оплате электронный листок нетрудоспособности работнику, проходящему военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Как сообщается, нет. Работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности (профессии) на время выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществляемых им в рабочее время, оснований для назначения пособия по временной нетрудоспособности, как выплаты, компенсирующей потерю заработной платы, нет.

Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения на средства Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно ч. 3 ст. 119 КЗоТ за работниками, проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период сохраняются только место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва.

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