Министерство финансов представило послам G7 план реформы таможни

Реформирование таможни является приоритетным направлением в процессе интеграции Украины в ЕС, – Сергей Марченко.

Источник фото: Министерство финансов Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель министра финансов Юрий Драганчук представили послам и представителям миссий стран-членов G7 свое видение реформирования Государственной таможенной службы Украины. Обсуждение состоялось в формате презентации планов дальнейшей трансформации таможни, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

На встрече акцентировали внимание на ключевых шагах Правительства Украины в развитии Гостаможслужбы и концепции прозрачного отбора ее руководства.

«Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Мы имеем целью трансформацию украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности. Даже в условиях полномасштабной войны Украина успешно внедряет такие изменения при поддержке международных партнеров. Мы заинтересованы в развитии эффективной, высокотехнологичной и прозрачной таможни, что требует времени, взвешенных решений и консолидированной поддержки», - отметил Марченко.

По данным Министерства финансов Украины, с начала 2024 года таможенные поступления в Госбюджет Украины достигли около 329 млрд гривен. В условиях военного положения эти ресурсы направляются на обеспечение сектора безопасности и обороны, что подчеркивает важность эффективного выполнения бюджетного плана таможней.

Реформирование таможни является частью Плана Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и Программы МВФ Extended Fund Facility. Юрий Драганчук добавил, что Минфин активно работает над имплементацией таможенного законодательства ЕС, разработкой нового Таможенного кодекса и внедрением IT-решений для упрощения бизнес-процедур.

Послы и представители стран G7 высоко оценили прозрачность украинского правительства в реализации реформ и выразили готовность к дальнейшему обсуждению необходимых шагов. В обсуждении приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США Бриджит Бринк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Кунинори Мацуда, заместитель Главы Миссии Посольства Италии Франческо Пеше, временный поверенный в делах Соединенного Королевства Николас Гаррокс, временный поверенный в делах Франции Бенджамин Рериг, директор по вопросам развития Посольства Канады Хонг-Вон Юй, руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС Генрик Гуйтфельдт и второй секретарь по политическим вопросам Посольства Германии Милена Кляйне.

Источник фото: Министерство финансов Украины

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