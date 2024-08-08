Практика судов
  1. В Украине

В Киеве загорелся заброшенный кинотеатр Тампере

23:49, 8 августа 2024
На втором этаже недействующего здания загорелся мусор на площади 15 квадратных метров.
В Киеве загорелся заброшенный кинотеатр Тампере
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице на Отрадном горел заброшенный кинотеатр Тампере, пишет Общественное.

В ГСЧС сообщили, что 7 августа на втором этаже недействующего здания загорелся мусор на площади 15 квадратных метров.

Пожар оперативно ликвидировали без пострадавших.

Причину возникновения будут устанавливать правоохранители.

Помещение здания уже горело в 2022 году.

Как отмечается, кинотеатр был открыт в 1967 году под названием «Отрадный». Впоследствии в 1984 году его переименовали в «Тампере» в честь финского города-побратима Киева.

В 2008 году КГГА прекратила деятельность коммунального предприятия «Кинотеатр «Тампере».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия

Цифровая команда правительства позаботилась о том, чтобы представители определенных организаций могли забронироваться через Дию за сутки, но лица с инвалидностью, студенты, многодетные родители, имеющие право на отсрочку, должны снова и снова ходить в ТЦК.

Избраны секретари палат ВККС: известны фамилии

Секретарями палат ВККС избраны судья Сергей Чумак и экс-представитель НАБУ Руслан Мельник.

Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області