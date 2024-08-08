В Киеве загорелся заброшенный кинотеатр Тампере

В столице на Отрадном горел заброшенный кинотеатр Тампере, пишет Общественное.
В ГСЧС сообщили, что 7 августа на втором этаже недействующего здания загорелся мусор на площади 15 квадратных метров.
Пожар оперативно ликвидировали без пострадавших.
Причину возникновения будут устанавливать правоохранители.
Помещение здания уже горело в 2022 году.
Как отмечается, кинотеатр был открыт в 1967 году под названием «Отрадный». Впоследствии в 1984 году его переименовали в «Тампере» в честь финского города-побратима Киева.
В 2008 году КГГА прекратила деятельность коммунального предприятия «Кинотеатр «Тампере».
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