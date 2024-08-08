У Києві загорівся закинутий кінотеатр Тампере

У столиці на Відрадному горів закинутий кінотеатр Тампере, пише Суспільне.
У ДСНС повідомили, що 7 серпня на другому поверсі недіючої будівлі загорілось сміття на площі 15 квадратних метрів.
Пожежу оперативно ліквідували без постраждалих.
Причину її виникнення встановлюватимуть правоохоронці.
Приміщення будівлі вже горіло у 2022 році.
Як зазначається, кінотеатр відкрили у 1967 року під назвою «Відрадний». Згодом у 1984 року його перейменували на «Тампере» на честь фінського міста-побратима Києва.
У 2008 році КМДА припинила діяльність комунального підприємства «Кінотеатр «Тампере».
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