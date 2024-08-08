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У Києві загорівся закинутий кінотеатр Тампере

23:49, 8 серпня 2024
На другому поверсі недіючої будівлі загорілось сміття на площі 15 квадратних метрів.
У Києві загорівся закинутий кінотеатр Тампере
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У столиці на Відрадному горів закинутий кінотеатр Тампере, пише Суспільне.

У ДСНС повідомили, що 7 серпня на другому поверсі недіючої будівлі загорілось сміття на площі 15 квадратних метрів.

Пожежу оперативно ліквідували без постраждалих.

Причину її виникнення встановлюватимуть правоохоронці.

Приміщення будівлі вже горіло у 2022 році.

Як зазначається, кінотеатр відкрили у 1967 року під назвою «Відрадний». Згодом у 1984 року його перейменували на «Тампере» на честь фінського міста-побратима Києва.

У 2008 році КМДА припинила діяльність комунального підприємства «Кінотеатр «Тампере».

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