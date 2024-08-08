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У центрі Києва демонтували рекламу заввишки 8 метрів, власник якої мав заборгованість перед містом

23:12, 8 серпня 2024
Рекламу демонтували на висоті 30 метрів.
У центрі Києва демонтували рекламу заввишки 8 метрів, власник якої мав заборгованість перед містом
Джерело фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»
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У центрі столиці на висоті 30 метрів демонтували рекламу заввишки 8 метрів та прощею понад 60 кв. м. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Як зазначається, власник демонтованого рекламного засобу мав заборгованість перед містом за користування місцем його розміщення, що є порушенням правил.

Так, спочатку конструкцію перевели у лежаче положення, розділили її на окремі частини, а потім спустили за допомогою лебідки з 9-ти поверхового житлового будинку.

Джерело фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

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