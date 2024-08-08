В центре Киева демонтировали рекламу высотой 8 метров, владелец которой имел задолженность перед городом

Рекламу демонтировали на высоте 30 метров.

Источник фото: Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

В центре столицы на высоте 30 метров демонтировали рекламу высотой 8 метров и площадью более 60 кв. м. Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Как отмечается, владелец демонтированного рекламного средства имел задолженность перед городом за пользование местом его размещения, что является нарушением правил.

Так, сначала конструкцию перевели в лежачее положение, разделили на отдельные части, а затем спустили с помощью лебедки из 9-ти этажного жилого дома.

Источник фото: Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

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