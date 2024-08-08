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Американские астронавты отправились в космос на несколько дней, а могут остаться на год

17:34, 8 августа 2024
Американские астронавты могут остаться на Международной космической станции до февраля 2025 года из-за проблем с космическим кораблем.
Американские астронавты отправились в космос на несколько дней, а могут остаться на год
Источник фото: EPA
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Двое американских астронавтов Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые отправились в тестовую миссию на Международную космическую станцию (МКС) еще в июне, могут остаться на борту станции до февраля 2025 года. Об этом сообщает BBC.

61-летний Уилмор и 58-летняя Уильямс прибыли на МКС на космическом корабле Boeing Starliner, который был в рамках первого тестового полета с людьми на борту. Целью миссии было проверить работу нового космического корабля перед его регулярным использованием.

Однако во время миссии возникли проблемы с утечками в силовой системе и отключением некоторых двигателей, что усложнило планирование их возвращения. Хотя астронавты безопасно прибыли на станцию, теперь для их возвращения понадобится альтернативный вид транспорта, если Starliner будет признан небезопасным.

Менеджер программы NASA Commercial Crew, Стив Стич, отметил, что пока не принято окончательных решений относительно дальнейших шагов. Один из потенциальных вариантов - включение Уилмора и Уильямс в миссию, запланированную на сентябрь, и их возвращение на Землю на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года. Это будет означать, что астронавты проведут на МКС более восьми месяцев вместо запланированных восьми дней.

Если будет решено использовать Crew Dragon, Starliner вернут на Землю без экипажа, под компьютерным управлением. Решение может быть принято в течение недели или более.

Недавно NASA доставила на МКС дополнительные припасы, включая одежду для астронавтов, с помощью ракеты SpaceX. Уильямс, которая находится на борту МКС в четвертый раз, и Уилмор, бывший пилот истребителя, выразили уверенность в положительном исходе миссии.

«Такое ощущение, будто возвращаюсь домой. Приятно плавать вокруг. Приятно быть в космосе и работать здесь с командой Международной космической станции», - сказала Уильямс.

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