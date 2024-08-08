Практика судів
  1. У світі

Американські астронавти вирушили в космос на декілька днів, а можуть лишитися на рік

17:34, 8 серпня 2024
Американські астронавти можуть залишитися на Міжнародній космічній станції до лютого 2025 року через проблеми з космічним кораблем.
Американські астронавти вирушили в космос на декілька днів, а можуть лишитися на рік
Джерело фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двоє американських астронавтів Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) ще в червні, можуть залишитися на борту станції до лютого 2025 року. Про це повідомляє BBC.

61-річний Вілмор і 58-річна Вільямс прибули на МКС на космічному кораблі Boeing Starliner, що був у рамках першого тестового польоту з людьми на борту. Метою місії було перевірити роботу нового космічного корабля перед його регулярним використанням.

Однак під час місії виникли проблеми з витоками у силовій системі та відключенням деяких двигунів, що ускладнило планування їхнього повернення. Хоча астронавти безпечно прибули на станцію, тепер для їхнього повернення знадобиться альтернативний вид транспорту, якщо Starliner буде визнано небезпечним.

Менеджер програми NASA Commercial Crew, Стів Стіч, зазначив, що наразі не ухвалено остаточних рішень щодо подальших кроків. Один з потенційних варіантів — включення Вілмора і Вільямс до місії, запланованої на вересень, і їхнє повернення на Землю на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon в лютому 2025 року. Це означатиме, що астронавти проведуть на МКС понад вісім місяців замість запланованих восьми днів.

Якщо буде вирішено використовувати Crew Dragon, Starliner повернуть на Землю без екіпажу, під комп’ютерним керуванням. Рішення може бути ухвалено протягом тижня або більше.

Нещодавно NASA доставила на МКС додаткові припаси, включаючи одяг для астронавтів, за допомогою ракети SpaceX. Вільямс, яка перебуває на борту МКС вчетверте, і Вілмор, колишній пілот винищувача, висловили впевненість у позитивному результаті місії.

«Таке відчуття, ніби повертаюся додому. Приємно плавати навколо. Приємно бути в космосі й працювати тут із командою Міжнародної космічної станції», — сказала Вільямс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Секретарями палат ВККС обрані суддя Сергій Чумак та екс-представник НАБУ Руслан Мельник.

Підстави втрати громадянства Україні змінять – що передбачає законопроект Президента

Не будуть вважатися добровільним набуттям іншого громадянства певні випадки множинності громадянства.

Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян

Олексій Омельян був єдиним кандидатом на посаду заступника голови ВККС.

Парламент встановить доплати суддям, які працюють на територіях, де ведуться чи можуть вестися бойові дії

Гроші на доплати суддям будуть шукати за рахунок судового збору.

Електронні рапорти будуть в Армії+ – Володимир Зеленський презентував новий застосунок

Електронні рапорти запрацювали в застосунку Армія+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України