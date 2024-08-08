Американські астронавти вирушили в космос на декілька днів, а можуть лишитися на рік

Американські астронавти можуть залишитися на Міжнародній космічній станції до лютого 2025 року через проблеми з космічним кораблем.

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Двоє американських астронавтів Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) ще в червні, можуть залишитися на борту станції до лютого 2025 року. Про це повідомляє BBC.

61-річний Вілмор і 58-річна Вільямс прибули на МКС на космічному кораблі Boeing Starliner, що був у рамках першого тестового польоту з людьми на борту. Метою місії було перевірити роботу нового космічного корабля перед його регулярним використанням.

Однак під час місії виникли проблеми з витоками у силовій системі та відключенням деяких двигунів, що ускладнило планування їхнього повернення. Хоча астронавти безпечно прибули на станцію, тепер для їхнього повернення знадобиться альтернативний вид транспорту, якщо Starliner буде визнано небезпечним.

Менеджер програми NASA Commercial Crew, Стів Стіч, зазначив, що наразі не ухвалено остаточних рішень щодо подальших кроків. Один з потенційних варіантів — включення Вілмора і Вільямс до місії, запланованої на вересень, і їхнє повернення на Землю на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon в лютому 2025 року. Це означатиме, що астронавти проведуть на МКС понад вісім місяців замість запланованих восьми днів.

Якщо буде вирішено використовувати Crew Dragon, Starliner повернуть на Землю без екіпажу, під комп’ютерним керуванням. Рішення може бути ухвалено протягом тижня або більше.

Нещодавно NASA доставила на МКС додаткові припаси, включаючи одяг для астронавтів, за допомогою ракети SpaceX. Вільямс, яка перебуває на борту МКС вчетверте, і Вілмор, колишній пілот винищувача, висловили впевненість у позитивному результаті місії.

«Таке відчуття, ніби повертаюся додому. Приємно плавати навколо. Приємно бути в космосі й працювати тут із командою Міжнародної космічної станції», — сказала Вільямс.

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