Італійський альпініст загинув після падіння з вершини Піраміди Калькайрес

Італійський альпініст загинув в результаті падіння з висоти 2 600 метрів.

Джерело фото: ANSA

Італійський альпініст загинув у середу після падіння з вершини Піраміди Калькайрес, розташованої біля підніжжя масиву Монблан. Про це повідомляє агентство ANSA.

Нещасний випадок стався на висоті близько 2 600 метрів. Альпініст разом зі співвітчизником, який не постраждав, спускався неправильним маршрутом і потрапив у грозу, повідомили в альпійській рятувальній службі Valle d'Aosta.

Чоловік впав з висоти близько 200 метрів з невстановлених причин. Інший альпініст підняв тривогу, і рятувальна служба доставила його в Курмайор для подальшого розслідування інциденту.

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