Практика судів
  1. У світі

Італійський альпініст загинув після падіння з вершини Піраміди Калькайрес

21:28, 8 серпня 2024
Італійський альпініст загинув в результаті падіння з висоти 2 600 метрів.
Італійський альпініст загинув після падіння з вершини Піраміди Калькайрес
Джерело фото: ANSA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійський альпініст загинув у середу після падіння з вершини Піраміди Калькайрес, розташованої біля підніжжя масиву Монблан. Про це повідомляє агентство ANSA.

Нещасний випадок стався на висоті близько 2 600 метрів. Альпініст разом зі співвітчизником, який не постраждав, спускався неправильним маршрутом і потрапив у грозу, повідомили в альпійській рятувальній службі Valle d'Aosta.

Чоловік впав з висоти близько 200 метрів з невстановлених причин. Інший альпініст підняв тривогу, і рятувальна служба доставила його в Курмайор для подальшого розслідування інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент встановить доплати суддям, які працюють на територіях, де ведуться чи можуть вестися бойові дії

Гроші на доплати суддям будуть шукати за рахунок судового збору.

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Секретарями палат ВККС обрані суддя Сергій Чумак та екс-представник НАБУ Руслан Мельник.

Підстави втрати громадянства Україні змінять – що передбачає законопроект Президента

Не будуть вважатися добровільним набуттям іншого громадянства певні випадки множинності громадянства.

Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян

Олексій Омельян був єдиним кандидатом на посаду заступника голови ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України