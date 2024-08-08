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У Одесі стажер автомийки заволодів Audi Q5 клієнта, пошкодив колесо та кинув авто у полі

22:00, 8 серпня 2024
На іномарці клієнта хлопець поїхав у Березівський район, де через пошкоджене колесо покинув її у полі та  попуткою повернувся до Одеси.
У Одесі стажер автомийки заволодів Audi Q5 клієнта, пошкодив колесо та кинув авто у полі
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У Одесі поліцейські розшукали та затримали стажера автомийки, який незаконно заволодів «Audi Q5» клієнта. Автівку повернуто власнику, а правопорушнику повідомлено про підозру.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Березівщини, який час від часу приїздив до Одеси на підробіток, а декілька днів тому розпочав стажування на автомийці. На іномарці клієнта він поїхав у Березівський район, де через пошкоджене колесо покинув її у полі та  попуткою повернувся до Одеси.

Поліцейські розшукали молодика і затримали його. Свою провину він визнав та зобов’язався відшкодувати потерпілому вартість ремонту пошкодженого колеса.

«Автівку ми повернули власнику, а правопорушнику повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян», - повідомив слідчий територіального підрозділу поліції капітан поліції Ігор Недельчев.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 300 тисяч гривень.

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