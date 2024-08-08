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У Сумах відреагувала на чутки про приєднання російського міста Суджа

13:08, 8 серпня 2024
Сумська районна рада повідомила, що таке питання не входить до її компетенції.
У Сумах відреагувала на чутки про приєднання російського міста Суджа
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Сумська районна рада стверджує, що не розглядає рішення про включення міста Суджа та Суджанського району рф до складу Сумського району Сумської області України.

Про це йдеться в повідомленні Сумської райради.

Так, Сумська районна рада повідомляє, що в проєктах рішень та порядку денному не мається проєкту відповідного рішення, і таке питання не входить до її компетенції.

Окрім того, також у райраді додали, що сесії Сумської районної ради 8 серпня не заплановано й вона не проводилась, відтак просять довіряти офіційним джерелам інформації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян та анонсував відкриття відділення у місті Суджа у Курській області на місці колишнього відділення пошти рф.

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