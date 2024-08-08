У Сумах відреагувала на чутки про приєднання російського міста Суджа

Сумська районна рада повідомила, що таке питання не входить до її компетенції.

Сумська районна рада стверджує, що не розглядає рішення про включення міста Суджа та Суджанського району рф до складу Сумського району Сумської області України.

Про це йдеться в повідомленні Сумської райради.

Так, Сумська районна рада повідомляє, що в проєктах рішень та порядку денному не мається проєкту відповідного рішення, і таке питання не входить до її компетенції.

Окрім того, також у райраді додали, що сесії Сумської районної ради 8 серпня не заплановано й вона не проводилась, відтак просять довіряти офіційним джерелам інформації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян та анонсував відкриття відділення у місті Суджа у Курській області на місці колишнього відділення пошти рф.

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