10 млн грн благодійної допомоги на рік на одного військовозобов'язаного, якого хочуть забронювати – Міноборони визначило критерії бронювання благодійних організацій, які закуповують товари для ЗСУ

Стало відомо, за якими критеріями визначатимуть підприємства, які підлягатимуть бронюванню як критично важливі для забезпечення потреб армії.

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Як відомо, бронюванню підлягають працівники критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань підприємств, установ та організацій.

Серед них – юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, які при цьому здійснюють виробництво чи закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», Міноборони встановило критерії, за якими визначатимуть підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

А саме, стосовно тих юросіб приватного права, які займаються благодійною діяльністю і одночасно займаються виконанням потрібних армії послуг чи закупівлею товарів, встановлено такий критерій як 10 млн грн допомоги на одного військовозобов’язаного, якого вони хочуть забронювати.

Так, наказ Міноборони встановлює наступні критерії для визначення підприємств, установ, організацій, а також юридичних осіб приватного права, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань:

1) здійснення юридичними особами приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», виробництва чи закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань за минулий період, не менше як 12 місяців до дня подачі звернення, з розрахунку 10 000 000 гривень допомоги на 1 (одного) військовозобов'язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та воєнного стану;

2) надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем в інтересах сил безпеки та оборони України з розрахунку 100 підготовлених пілотів FPV, БпАК (БпЛА) I та II класів за минулий період, не менше як 12 місяців до дня подачі звернення, на 1 (одного) військовозобов'язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та воєнного стану, або 200 пілотів БпАК (БпЛА) I класу «мікро» (за виключенням FPV) за минулий період, не менше як 12 місяців до дня подачі звернення, на 1 (одного) військовозобов'язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та воєнного стану;

3) надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України з розрахунку 150 підготовлених спеціалістів за минулий період, не менше як 12 місяців до дня подачі звернення, на 1 (одного) військовозобов'язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та воєнного стану;

4) надання послуг, які відповідають стандартам NAEMT (National association of emergency medical technicians) / TCCC (Tactical Combat Casualty Care), з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України протягом останніх 6 місяців до дня подачі звернення.

Підприємства, установи і організації, а також юридичні особи приватного права визначаються критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі відповідності одному або більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв та за умови відсутності у статутному капіталі таких підприємств, установ чи організацій, а також юридичних осіб приватного права частки держави, визначеної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом.

Автор: Наталя Мамченко

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