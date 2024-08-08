10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ

Стало известно, по каким критериям будут определять предприятия, подлежащие бронированию как критически важные для обеспечения нужд армии.

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Как известно, бронированию подлежат работники критически важных для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований предприятий, учреждений и организаций.

Среди них – юридические лица частного права, учредительные документы которых определяют благотворительную деятельность в одной или нескольких сферах, осуществляющих производство или закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, включенные в перечень, утвержденного Минобороны.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Минобороны установило критерии, по которым будут определять предприятия, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ.

А именно, в отношении тех юрлиц частного права, которые занимаются благотворительной деятельностью и одновременно занимаются выполнением нужных армии услуг или закупкой товаров, установлен такой критерий как 10 млн грн. помощи на одного военнообязанного, которого они хотят забронировать.

Так, приказ Минобороны устанавливает следующие критерии для определения предприятий, учреждений, организаций, а также юридических лиц частного права, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований:

1) осуществление юридическими лицами частного права, учредительные документы которых определяют благотворительную деятельность в одной или нескольких сферах, определенных Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», производства или закупки товаров, выполнения работ и предоставления услуг необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований за истекший период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, из расчета 10 000 000 гривен помощи на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения;

2) предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации внешних пилотов (операторов) беспилотных роботизированных систем и внешних экипажей беспилотных роботизированных систем в интересах сил безопасности и обороны Украины из расчета 100 подготовленных пилотов FPV, БпАК (БпЛА) I и II классов за прошедший период , не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения, или 200 пилотов БпАК (БпЛА) I класса «микро» (за исключением FPV) за прошлый период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения;

3) предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации по радиоэлектронной борьбе в интересах сил безопасности и обороны Украины из расчета 150 подготовленных специалистов за истекший период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, что предлагается к бронированию на период мобилизации и военного положения;

4) предоставление услуг, соответствующих стандартам NAEMT (National association of emergency medical technicians) / TCCC (Tactical Combat Casualty Care), подготовки, переподготовки и повышения квалификации тактической медицины в интересах сил безопасности и обороны Украины в течение последних 6 месяцев до дня подачи обращения.

Предприятия, учреждения и организации, а также юридические лица частного права определяются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, в случае соответствия одному или более критериям, указанным в пункте 1 этих Критериев и при отсутствии в уставном капитале таких предприятий , учреждений или организаций, а также юридических лиц частного права части государства, определенной Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом.

Автор: Наталя Мамченко

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