Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ

13:40, 8 августа 2024
Стало известно, по каким критериям будут определять предприятия, подлежащие бронированию как критически важные для обеспечения нужд армии.
10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ
Иллюстрационное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, бронированию подлежат работники критически важных для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований предприятий, учреждений и организаций.

Среди них – юридические лица частного права, учредительные документы которых определяют благотворительную деятельность в одной или нескольких сферах, осуществляющих производство или закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, включенные в перечень, утвержденного Минобороны.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Минобороны установило критерии, по которым будут определять предприятия, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ.

А именно, в отношении тех юрлиц частного права, которые занимаются благотворительной деятельностью и одновременно занимаются выполнением нужных армии услуг или закупкой товаров, установлен такой критерий как 10 млн грн. помощи на одного военнообязанного, которого они хотят забронировать.

Так, приказ Минобороны устанавливает следующие критерии для определения предприятий, учреждений, организаций, а также юридических лиц частного права, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований:

1) осуществление юридическими лицами частного права, учредительные документы которых определяют благотворительную деятельность в одной или нескольких сферах, определенных Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», производства или закупки товаров, выполнения работ и предоставления услуг необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований за истекший период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, из расчета 10 000 000 гривен помощи на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения;

2) предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации внешних пилотов (операторов) беспилотных роботизированных систем и внешних экипажей беспилотных роботизированных систем в интересах сил безопасности и обороны Украины из расчета 100 подготовленных пилотов FPV, БпАК (БпЛА) I и II классов за прошедший период , не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения, или 200 пилотов БпАК (БпЛА) I класса «микро» (за исключением FPV) за прошлый период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, предлагаемого к бронированию на период мобилизации и военного положения;

3) предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации по радиоэлектронной борьбе в интересах сил безопасности и обороны Украины из расчета 150 подготовленных специалистов за истекший период, не менее 12 месяцев до дня подачи обращения, на 1 (одного) военнообязанного, что предлагается к бронированию на период мобилизации и военного положения;

4) предоставление услуг, соответствующих стандартам NAEMT (National association of emergency medical technicians) / TCCC (Tactical Combat Casualty Care), подготовки, переподготовки и повышения квалификации тактической медицины в интересах сил безопасности и обороны Украины в течение последних 6 месяцев до дня подачи обращения.

Предприятия, учреждения и организации, а также юридические лица частного права определяются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, в случае соответствия одному или более критериям, указанным в пункте 1 этих Критериев и при отсутствии в уставном капитале таких предприятий , учреждений или организаций, а также юридических лиц частного права части государства, определенной Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

10 млн грн благотворительной помощи в год на одного военнообязанного, которого хотят забронировать – Минобороны определило критерии бронирования благотворительных организаций, закупающих товары для ВСУ

Стало известно, по каким критериям будут определять предприятия, подлежащие бронированию как критически важные для обеспечения нужд армии.

Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклониста в управлении автомобилем

Вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден вид требования ТЦК об ограничении в праве водить авто.

Высший совет правосудия расширил основания для возвращения жалоб на судей

Если жалоба не подписана собственноручно заявителем или представитель не предоставил документы для подтверждения полномочий, то она будет возвращаться.

ТЦК может мобилизовать забронированного, если тот не успел сообщить ТЦК о своем бронировании – Закарпатский окружной админсуд

Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению в ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего – позиция суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України