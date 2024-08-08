Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей США

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США поддержку Украины и противовоздушную оборону.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, которая посетила Одессу. Об этом сообщил сам Президент Украины.

Во время встречи обсуждались вопросы защиты Украины от российского террора, в частности усиление противовоздушной обороны, спасение жизней украинцев и предотвращение попыток России затянуть войну. Зеленский подчеркнул важность быстрого достижения справедливого мира.

«Благодарен за поддержку всем в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как и мы в Украине», - отметил Президент.

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